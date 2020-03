La Pirelli fa sentire la propria vicinanza alla Regione Lombardia, intervenendo concretamente per combattere l’emergenza Coronavirus.

L’azienda italiana di pneumatici ha donato 65 ventilatori per terapia intensiva, 5.000 tute protettive per gli operatori sanitari e 20.000 maschere facciali con la collaborazione di China Construction Bank. Queste le parole di Marco Tronchetti Provera: “in un momento di così grande difficoltà, vogliamo stare vicini alla nostra regione e al nostro paese. Dobbiamo dunque ringraziare tutti i nostri partners che ci hanno aiutati in questa iniziativa, per supportare il sistema sanitario in modo rapido ed efficace“.

Pronto il ringraziamento del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “continua la gara di solidarietà nei confronti della Lombardia. Dobbiamo ringraziare la Pirelli per questo straordinario regalo. Questi gesti ci aiutano ad andare avanti sempre con più forza“.

