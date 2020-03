La situazione in casa Dybala migliora di giorno in giorno, le condizioni dell’attaccante argentino e della fidanzata Oriana Sabatini non destano preoccupazioni.

ataLa dolce metà del bianconero è tornata a parlare al “Club del Moro”, trasmissione radiofonica dell’emittente argentina La 100: “siamo in isolamento da nove giorni, ora stiamo meglio ma due o tre giorni fa mi sentivo piuttosto male. I medici ci hanno detto che il 31 marzo avrebbero fatto un altro tampone. Nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine da prendere. È come quando senti che ti sta per venire l’influenza, tutto il corpo ti fa male, sei stanco. Non ho avuto la febbre, perché l’ho sempre misurata e non l’avevo. Ho sentito che i miei polmoni emettevano un rumore strano, poi anche Paulo ha iniziato a sentirsi male“.

