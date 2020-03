Si fa un gran parlare in questi giorni di evitare lo sport all’aria aperta per non permettere al virus di diffondersi, ma questa raccomandazione pare non riguardare il calcio, in particolare le società di Serie A.

La prossima settimana infatti il Napoli tornerà ad allenarsi, in barba alle raccomandazioni dei medici che hanno chiesto ai club di evitare gli allenamenti di gruppo almeno fino al 3 aprile. Gli azzurri si rivedranno mercoledì, come rivelato dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale: ‘La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina’.

