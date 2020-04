“Motorex sostiene coloro che lavorano instancabilmente per vincere la gara più importante del 2020. Il noto produttore svizzero di lubrificanti e articoli per la pulizia ha deciso di dare il proprio contributo alla lotta alla pandemia iniziando la produzione di disinfettanti per ospedali, farmacie e forze dell’ordine“. E’ il comunicato diffuso dalla Motorex, azienda che in condizioni normali produce oli lubrificanti, ma data l’emergenza Coronavirus ha ben pensato di variare i propri interessi produttivi per dare una mano a chi lavora in prima linea contro la pandemia.

Valuta questo articolo