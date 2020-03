Avrebbe voluto rivolgersi ai propri followers con il sorriso sulle labbra, annunciando a tutti di essere in dolce attesa, ma la sua positività al Coronavirus non la lascia tranquilla.

Michela Persico ha rivelato al settimanale ‘Chi’ la sua gravidanza, ammettendo al tempo stesso di essere in ansia per la salute del proprio bambino: “Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Lui sta bene e anch’io, anche se mi è appena arrivato il risultato del test: positivo. La gravidanza? Non riesco ancora nemmeno a parlarne, ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita“.

