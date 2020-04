Un’idea clamorosa, che avrebbe messo in pericolo tutti i piloti della Red Bull, esponendoli al rischio contagio da Coronavirus. Helmut Marko questa volta ha superato tutti i limiti, chiedendo alla propria scuderia di organizzare un camp con tutti i piloti così da fargli contrarre il virus e divenirne immuni.

Un’idea pesantemente criticata da Douwe de Boer, biochimico dell’Università di Maastricht, che non ha avuto peli sulla lingua ai microfoni del quotidiano De Limburger: “Marko ha pensato di giocare con le vite umane.Questa è una discussione medico-etica e non credo che il capo di un qualsiasi team dovrebbe voler rischiare la salute del suo dipendente. Si tratta di un virus più imprevedibile di un’influenza normale. Capisco il pensiero di Marko, poiché vuole che i suoi piloti siano immuni da possibili conseguenze, ma con il Coronavirus stiamo vedendo che anche i giovani sani possono ammalarsi gravemente e persino morire”.

