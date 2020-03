Il mondo intero sta facendo i conti con una terribile pandemia, che sta devastando il globo. Il Coronavirus ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, causando tantissime vittime e mettendo in difficoltà intere popolazioni.

L’uomo sta cercando di affrontare questa tragedia nel migliore dei modi, affrontando un periodo davvero difficile, costretto a rimanere rinchiuso in casa, col permesso di uscire solo per lavoro o necessità. Al tempo stesso, l’uomo si sta in qualche mondo ‘riscoprendo’: le popolazioni sono sempre più unite e collaborative, le famiglie trascorrono più tempo insieme con i propri cari e, soprattutto, si ha più tempo per pensare al vero senso della vita.

E’ proprio su questi aspetti che si basa un video commovente che sta facendo il giro del mondo e che sta dividendo il web. Nel video, il Coronavirus scrive una lettera a tutto il mondo, spiegando perchè ha deciso di stravolgere le nostre vite.

“Ciao, sono Covid-19. Perchè sono qui? Ero stanco di vedervi regredire anzichè evolvervi, stanco di come trattate il pianeta, di come vi trattate gli uni con gli altri, delle vostre guerre, del vostro egoismo, della vostra ipocrisia e del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle vostre famiglie. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno, sono un virus, la mia azione costerà vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete cambiare rotta. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della vostra società per cercare di eliminarli. La vita è l’unica cosa importante. Siete tutti uguali, ho dimostrato che le distanze non esistono, ho percorso km e km in pochissimo tempo, io sono di passaggio ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile, camminate, respirate profondamente, fate del bene, perchè vi tornerà sempre indietro con gli itneressi, godetevi la natura, fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipednere da nulla. Quando voi festeggerete io me ne sarò appena andato, ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza, addio“, questi i punti salienti della lettera.

Se da una parte c’è chi condivide il video, commovendosi per i tanti spunti di riflessione che dà, dall’altra c’è chi invece non accetta di dover quasi ringraziare questo nemico invisibile, che uccide le persone.

