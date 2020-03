Ogni giorno sempre più atleti scendono in campo contro il Coronavirus e anche i giocatori NBA non sono rimasti di certo a guardare. Kyrie Irving ha deciso di pensare alle persone più bisognose, la cui condizione è aggravata dall’emergenza Covid-19. Il playmaker dei Brooklyn Nets ha donato 325.000dollari all’associazione no-profit ‘Feeding America’ che si occupa di fornire risorse alimentari alle persone in difficoltà. Grazie a questa donazione, verranno distribuiti circa 250.000 pasti alle famiglie più bisognose.

Valuta questo articolo