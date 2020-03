Attilio Fontana fa un passo indietro, il Governatore della Regione Lombardia ieri ha chiarito come i dati forniti ieri sull’aumento dei contagi mancavano di alcune precisazioni arrivate in serata.

Queste le sue parole a Mattino Cinque: “ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi e che soprattutto nei giorni precedenti erano stati elaborati alcuni dati in meno che si erano quindi sommati a quelli di ieri. Quindi direi che siamo ancora in linea“.

