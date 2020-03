Sospiro di sollievo per gli Oklahoma City Thunder, i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori sono risultati tutti negativi, dunque non c’è alcun caso di Coronavirus in squadra.

Buone notizie dunque per Danilo Gallinari e compagni, che avevano dovuto abbandonare il campo lo scorso 11 marzo prima del match contro Utah, proprio a causa della positività di Rudy Gobert. Per non gravare sul sistema sanitario dello stato di Oklahoma, OKC ha deciso di svolgere i tamponi presso un laboratorio privato, come fatto da diverse altre squadre NBA. Anche i giocatori dei Toronto Raptors sono risultati tutti negativi, mentre i Los Angeles Lakers riceveranno i risultati venerdì.

