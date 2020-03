Questo il messaggio di Silvio Berlusconi, il quale è sceso in campo per la sua Milano con una maxi donazione da 10 milioni di euro alla Regione Lombardia. Questi soldi serviranno alla realizzazione di 400 posti letto di terapia intensiva presso l’ospedale che si sta costruendo in fretta e furia alla Fiera di Milano. Un gesto apprezzabile da parte dell’ex premier in un momento di difficoltà per Milano, fermata dal Coronavirus.