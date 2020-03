Paulo Dybala è stato il terzo giocatore della Juventus, dopo Rugani e Matuidi, a contrarre il Coronavirus. Il calciatore della Juventus ha contagiato anche la fidanzata Oriana Sabatini. Le condizioni di entrambi sono migliorate, tanto che la ragazza aspetta l’ok del secondo tampone per annunciare la piena guarigione.

Intervistata da ‘Revista Caras’, Oriana Sabatini ha raccontato la sua esperienza: “nove giorni fa il test ci ha dato un risultato positivo. Non si sa molto del virus. I nostri medici ci hanno raccomandato di non fare esercizi, di non prendere farmaci, ma ci hanno prescritto vitamine effervescenti. Ho già fatto un tampone negativo, ma devo farne un secondo. Con la pulizia ci siamo molto fissati, non sapevamo se potevamo toccare le cose.

Non mi sono mai fatta prendere dal panico perché quando sono risultata positiva ho pensato che i giovani non fossero molto colpiti. Diventi consapevole delle cose quando il tuo corpo le sta provando. Mi manca ancora il respiro. Avevo pensato di tornare a casa perché qui le cose peggioreranno. È un rischio prendere un aereo, prima che i confini siano chiusi. Pensavamo di andare a Dubai, dove non c’è pericolo. Ma l’abbiamo escluso. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca”.

