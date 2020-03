“In attesa della cerimonia del sorteggio, è il momento del Meet and Greet: ecco insieme l’ITA Davis Cup Team e la Corea del Sud!” Questo il tweet della Federtennis, nell’immediata vigilia dell’incontro di Davis contro i coreani. Le due squadre si sono incontrate per scambiarsi i consueti convenevoli, ma stavolta qualche precauzione in più è stata adottata. Niente strette di mano tra la truppa di Fognini e gli avversari, ai tempi del Coronavirus anche questi dettagli vengono messi in primo piano, l’attenzione non è mai troppa. Ecco il video dell’incontro tra le due Nazionali.

In attesa della cerimonia del sorteggio, è il momento del Meet and Greet: ecco insieme l’@Italgas ITA Davis Cup Team e la Corea del Sud! 🙌#stayFIT #tennis #DavisCup #DavisCupQualifiers pic.twitter.com/5VJQzJWnvw — Federtennis (@federtennis) March 5, 2020

Valuta questo articolo