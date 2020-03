Comincia con una sprint femminile giovedì 5 marzo alle ore 17.35 la tappa di Coppa del mondo di Nove Mesto (Cze), che si disputerà senza pubblico a causa delle note vicende legate al coronavirus. Grande curiosità per vedere all’opera Dorothea Wierer, protagonista indiscussa dei Mondiali di Anterselva con le quattro medaglie conquistate fra gare individuali e staffette e leader della classifica generale con 106 punti di vantaggio sulla svedese Hanna Oeberg. Insieme all’altoatesina saranno al via Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara, mentre venerdì 6 marzo toccherà a Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel nella sprint maschile.

“Ci troviamo di fronte a condizioni un po’ particolari – afferma alla vigilia Dorothea –, la neve molle e le temperature sono abbastanza alte, ben oltre lo zero, tanto che oggi abbiamo toccato anche i 5°. Speriamo che gli organizzatori mettano molto sale in pista, sarà molto strano gareggiare senza il pubblico e probabilmente sarà pure noioso, però alla fine si tratta sempre di una tappa di Coppa del mondo e vedremo come sarà questa nuova esperienza, che affronteremo tutte nelle stesse condizioni. La classifica mi vede in vantaggio, ma con il gioco degli scarti le carte si possono rimescolare“.