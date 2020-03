La squadra di Coppa del mondo di biathlon è partita per la Repubblica Ceca, destinazione Nove Mesto, dove riprende la Coppa del mondo dopo una settimana di riposo. In programma giovedì 5 marzo una sprint femminile, seguita venerdì 6 marzo da una sprint maschile, mentre sabato 7 marzo si disputano le staffette e domenica 8 marzo le mass start. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato nove atleti: fra gli uomini tocca a Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, fra le donne impegnate Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo,, Michela Carrara e Dorohtea Wierer, quest’ultima chiamata a difendere il pettorale di leader della classifica generale (al lordo degli scarti) con 719 punti contro i 613 della svedese Hanna Oeberg, oltre a quelle di sprint e mass start in cui sarà impegnata. La Federazione Internazionale ha nel frattempo comunicato la decisione del Comitato Organizzatore di Nove Mesto di far disputare tutte le gare della settimana senza la presenza di pubblico, in seguito alle note vicende legate al coronavirus. Nella località ceca erano attese nel fine settimana oltre 100mila persone.