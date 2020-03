La Cdm di biathlon dovrebbe terminare questo weekend a Konthiolahti, in Finlandia. Niente finali ad Oslo dal 20 al 22 marzo: su invito delle autorità norvegese infatti, il comitato organizzatore e l’Ibu hanno deciso di cancellare l’ultimo ed importante evento di stagione. Una scelta praticamente obbligata a causa del virus Covid-19, divenuto ormai una emergenza mondiale.

Intanto in queste ore il governo finlandese ha deciso di annullare ogni evento con più di 500 persone: in virtù di ciò le sei gare programmate a Kontiolahti si disputeranno a porte chiuse così come accaduto nell’ultima tappa di Nove Mesto in Repubblica Ceca. Il provvedimento è entrato subito in vigore, perciò la sprint maschile programmata per oggi alle 15.30, si disputerà senza la presenza del pubblico.

