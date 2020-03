La Federazione Italiana Pallavolo, in accordo con la Federazione Internazionale, con Sport e Salute e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, comunica che il torneo 5 Stelle di Roma, originariamente in programma dal 9 al 14 giugno 2020, è stato annullato. Tutte le parti hanno convenuto che quest’anno, a causa della pandemia legata al COVID-19, non ci siano le condizioni necessarie per poter disputare la tappa del World Tour, in quanto la salute e il benessere di tutti i partecipanti rappresentano la massima priorità per tutti i co-organizzatori del torneo. Fipav, Fivb, Sport e Salute e Coni, inoltre, garantiscono il massimo impegno per organizzare nel migliore dei modi un evento di beach volley nel 2021 e per questo nei prossimi mesi continueranno a lavorare a stretto contatto.

