Land Rover ha creato un esemplare unico di Range Rover Autobiography per il campione del mondo dei pesi massimi e Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico Anthony Joshua. Il lussuoso SUV su misura, è stato consegnato al Finchley Boxing Club di Barnet, a Londra nord, dove Joshua ha iniziato la sua carriera, e trasporterà il campione in carica verso la difesa del titolo, l’estate prossima.

Una serie di dettagli esclusivi rende unico il SUV di Joshua, incluso uno speciale distintivo posto sul montante B, che ricorda i quattro titoli del mondo del campione accanto allo stemma della sua famiglia. Il suo design circolare è inciso con le sigle IBF, WBA, WBO e IBO, mentre la firma di Joshua è ricamata sui poggiatesta dei quattro sedili.

Joshua ha appena confermato i dettagli del suo prossimo combattimento contro lo sfidante bulgaro Kubrat Pulev, che si terrà al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il 20 giugno. La sua speciale Range Rover SVAutobiography a passo lungo lo porterà all’incontro nel massimo comfort.

Anthony Joshua ha dichiarato: “Il conto alla rovescia è cominciato, e questa speciale Range Rover sarà importante per la mia preparazione. Infatti trascorro molto tempo in macchina, perché la mia famiglia e i miei impegni sono a Londra, mentre la base di allenamento è a Sheffield. La SVAutobiography annullerà lo stress dei lunghi spostamenti, consentendomi di rilassarmi in pieno comfort; per lo stemma di famiglia e la grafica con i miei titoli devo ringraziare il team del reparto Land Rover Vehicle Personalisation che ha saputo così brillantemente realizzare i miei desideri”.

La livrea di questo esemplare unico è in un nero speciale, con tetto e specchietti in tinta, mentre la griglia, la grafica delle prese d’aria laterali e le maniglie delle portiere in Graphite Atlas conservano il loro aspetto stealth.

Cerchi in lega da 22″ a razze doppie torniti al diamante completano l’esterno, insieme alle pinze freni rosse; sui distintivi con l’Union Jack posti sulle prese d’aria del paraurti anteriore compare il numero 258 – un riferimento alla società di management di Joshua.

L’apertura delle portiere rivela sul montante B un distintivo circolare con lo stemma di famiglia di Joshua. I sedili in pelle Windsor Ebony con inserti trapuntati Pimento e cuciture a contrasto riprendono il forte tema esterno.

Ognuno dei dettagli personalizzati che identificano il proprietario dell’esclusiva SVAutobiography è stato creato da designer esperti e realizzato dal team Land Rover Special Vehicle Operations. Fra questi spiccano: una targa sulla consolle centrale con la sigla AJBXNG e le soglie illuminate personalizzate. Anche sulle finiture in alluminio della plancia è inciso il nome di Joshua, mentre sulle maniglie delle portiere compare il motivo grafico di un guanto da boxe.

I poggiatesta sono ricamati, in colore Pimento a contrasto, con la firma di Joshua. La SVAutobiography monta sedili anteriori a 24 regolazioni e sedili posteriori Executive Class Comfort-Plus di stile aeronautico, con sostegni per i polpacci riscaldati e funzione massaggio Hot Stone, per un lusso da Prima Classe in ogni momento del viaggio.

Il motore è un V8 Supercharged da 565 CV potente e raffinato. Joshua può controllare l’ultimo infotainment Touch Pro Duo sia dai touchscreen centrali sia, quando viaggia sui sedili posteriori, dagli schermi da 10″ alloggiati dei poggiatesta.

Tutti i modelli Range Rover SVAutobiography sono rifiniti a mano presso lo Special Vehicle Operations Technical Centre di Coventry, dove i team di personalizzazione dei veicoli aiuta i clienti a definire le proprie specifiche esclusive, lavorando a fianco di un designer Land Rover. Per saperne di più: https://www.landrover.com/special-vehicle-operations/special-vehicles.html

