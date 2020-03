Scomodiamo Mosè e l’auspicio a lui ispirato per augurare longevità e festeggiando il giorno del 47esimo compleanno del Cantiere Permare il 1° marzo 2020. Lo interpretiamo nauticamente per la costruzione dell’ammiraglia da 120 piedi il cui progetto è iniziato più di un anno e mezzo fa ed il varo è previsto per il 2021. Il lancio mondiale del modello Amer 120 che potrà essere destinato sia al mercato del charter sia del diporto con linee molto accattivanti avverrà ai prossimi saloni 2021. Giocando sulla simbologia matematica (tutta la nautica si basa su calcoli matematici complessi) 120 è la somma di quattro numeri primi successivi che simboleggiano i 4 pod in linea. Il 4 richiama equilibrio, contatto con le proprie radici, stabilità e sicurezza. È un numero triangolare, la somma dei numeri naturali da 1 a 15 e anche la somma dei primi 8 numeri triangolari il che lo rende tetraedrico e può simboleggiare la prua dello scafo verso il mare del nostro nuovo modello. E’ un numero multi perfetto ed esprimerà la sintesi del lavoro sinergico dell’equipe Amer Yachts ed il pool di aziende fornitrici con una forza lavoro fino a 120 persone coinvolte nella costruzione. E’ un numero intoccabile almeno fino al prossimo record da battere. Speriamo a lungo poiché risultiamo essere ancora imbattuti per l’esperienza acquisita in termini di risparmio di consumi (Amer 94 Twin con 3.1 lt. per miglio percorso a 9 nodi in dislocamento).

Valuta questo articolo