Il Coronavirus sta costringendo le popolazioni di tutto il mondo ad una vita difficile ed impegnativa, sempre dentro casa, col permesso di uscire solo in caso di necessità (spesa, visite mediche, lavoro). Bisogna dunque ingegnarsi per trovare come ‘ammazzare il tempo’ e non perdere le abitudini di tutti i giorni.

Anche gli sportivi stanno vivendo un momento difficile, poichè il Coronavirus gli impedisce, oltre che disputare le gare per le quali si sono preparati durante tutto l’inverno, anche di continuare ad allenarsi.

C’è chi, come Valentino Rossi, ha la fortuna di avere una palestra in casa e quindi di potersi continuare a tenere in forma, chi invece deve adattarsi ed improvvisare un… art attack! Ne sa qualcosa Rossella Fiamingo: la bella spadista italiana ha infatti pubblicato ieri un simpaticissimo video sui social nel quale mostra tutta la sua fantasia. Rossella Fiamingo ha infatti realizzato un manichino, nella veranda di casa sua, utile poi per potersi allenare.

Valuta questo articolo