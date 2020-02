Il big match fra Petra Kvitova ed Ekaterina Alexandrova, piatto forte dei quarti di finale del WTA di San Pietroburgo, non andrà in scena. Petra Kvitova ha annunciato il suo ritiro dal torneo a causa di un malore, avvertito già nel match di ieri, che quest’oggi le ha impedito di scendere in campo. Ekaterina Alexandrova avanza dunque in semifinale.

Questo il messaggio pubblicato da Kvitova tramite il sito della WTA: “sono veramente dispiaciuta di annunciare il mio ritiro dal St. Petersburg Ladies’ Trphy a causa di un malore. Non mi sentivo bene ieri durante il mio match e speravo di sentirmi meglio oggi ma, sfortunatamente, non è stato così. Mi dispiace non poter giocare davanti ai fan di questa splendida città. Auguro al torneo una grande conclusione e spero di tornare qui l’anno prossimo“.

