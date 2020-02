Ritorno in campo amaro per Sofia Kenin. Dopo il trionfo negli Australian Open che le ha spalancato le porte della top 10, la tennista americana si è presa una lunga pausa nella quale è scesa in campo sono con gli Stati Uniti in Fed Cup. Al ritorno nel circuito è arrivato però un brusco stop all’esordio nel WTA di Dubai contro Elena Rybarikina. La tennista Kazaka si è imposta in due ore di gioco in tre set conclusi con il punteggio di 7-6 (7-2) / 3-6 / 3-6.

