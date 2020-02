L’esordio di Simona Halep nel WTA di Dubai si è rivelato più complicato del previsto. La tennista romena, numero 2 del ranking mondiale femminile, si è dovuta sudare il pass per i quarti di finale dopo 2 ore e 2 minuti di battaglia contro una tosta Ons Jabeur. Halep ha perso 1-6 il primo set ed è stata chiamata ad una lunga rimonta passata per il 6-2 del secondo set e il successo al tie-break per 9-7 nel terzo periodo di gioco.

