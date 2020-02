Simona Halep alza le braccia al cielo di Dubai. La tennista romena, numero 2 al mondo, vince la finale del torneo arabo al termine di un match combattuto e incerto fino all’ultimo colpo contro una straordinaria Rybakina. Partita male, in svantaggio di un set (3-6), la tennista nativa di Costanza ha dato fondo a tutto il suo talento per rimontare. La numero 2 al mondo ha vinto 6-3 il secondo set, salvo poi non sfruttare il break di vantaggio sul 6-5 del terzo set, subito controbreakkato da Rybakina che porta l’incontro al tie-break. Nel finale Halep piazza tre punti di fila che le permettono di passare dal 4-5 di svantaggio al 7-5 decisivo per vincere il tie-break e il WTA di Dubai.

