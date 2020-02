Da una big ad un’altra, cambia l’avversaria di Kim Klijsters al ritorno in campo. Dopo aver vinto il torneo di San Pietroburgo, Kiki Bertens ha deciso di dare forfait per il WTA di Dubai e concedersi una settimana di relax. Sarà dunque Garbine Muguruza ad affrontare la tennista belga all’esordio.

Per Klijsters non è di certo un problema: “sarebbe stato bello anche giocare contro Kiki Bertens, ma Garbine Muguruza mi va bene. Non mi interessano le avversarie. Sono concentrata sul mio gioco. Si tratta di tornare a farci l’abitudine. Ho bisogno di tornare a leggere il gioco, la velocità e le energie della mia avversaria e anticiparla al tempo giusto“.

