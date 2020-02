Soffre più del dovuto Simona Halep per qualificarsi alle semifinali del torneo WTA di Dubai, la tennista rumena infatti supera solo al terzo turno la bielorussa Sabalenka, imponendosi con il risultato di 3-6, 6-2, 6-2 dopo un’ora e mezza di partita.

Un match complicato per la numero 1 del seeding, partito male ma finito in maniera positiva con la rimonta completata al terzo set. Nel penultimo atto del torneo, la Halep se la vedrà con la statunitense Brady, abile ad eliminare la Muguruza in tre set.

