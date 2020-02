Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale del torneo ATP di Dubai, tutto semplice per il numero uno del mondo ai quarti, dove Khachanov non può nulla per tenergli testa.

Il serbo chiude i conti in due set, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo poco più di un’ora e un quarto di partita. Un match a senso unico, che permette così a Nole di avanzare al penultimo atto del torneo, dove affronterà il vincente del match tra Monfils e Gasquet.

