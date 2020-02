La numero 1 al mondo non stecca al primo turno del torneo WTA di Doha: Barty ha infatti trionfato all’esordio del torneo in corso sui campi in cemento della città del Qatar, mandando al tappeto la tedesca Siegemund. A Barty è bastata un’ora e 14 minuti per aggiudicarsi la vittoria, col punteggio di 6-3, 6-2 e staccare il pass per gli ottavi di finale.

