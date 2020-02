WTA Acapulco, si comincia oggi col primo turno del torneo che si giocherà in parallelo con quello maschile. Saranno due le italiane in tabellone, una delle quali ha dovuto superare le qualificazioni per accedere al primo turno. Si tratta di Sara Errani, la quale ha ben giocato nelle quali ed ora si troverà a dover affrontare la spagnola Sorribes Tormo, non certo una tennista imbattibile per la nostra Sara.

La Errani non sarà l’unica italiana in tabellone, dato che ad Acapulco ci sarà anche la Paolini, la quale al primo turno giocherà contro la Boutler. Entrambe le azzurre si trovano nella parte bassa del tabellone, dove campeggia la testa di serie numero 2 Wang.

Valuta questo articolo