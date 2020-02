Tyson Fury è un gran personaggio, lo conosciamo bene. Il pugile britannico non ha paura di nessun avversario, anche se fra due giorni affronterà l’imbattuto Deontay Wilder, un boxeur capace di mettere ko chiunque… tranne lo stesso Fury.

La prima sfida fra i due, datata 2018, si è conclusa in parità nonostante Fury sia andato al tappeto più volte, ma rialzandosi come se niente fosse pur avendo subito dei pugni devastanti. Alla trasmissione Drivetime, Fury ha snobbato la forza dell’avversario promettendo un rapido ko: “mi aspetto un chiaro knock out ed arriverà presto in modo che poi tutti noi possiamo uscire ed andare a bere e festeggiare a Las Vegas. Sarà nel secondo round, non so perché e non so quando, ma sarà nel secondo round. Il knock down nell’ultima ripresa del primo match? Se mi avesse fatto male come dicono non mi sarei rialzato. Tutti quelli che ha messo al tappeto non si sono mai rialzati, a parte ‘The Gypsy King’. Mi ha messo giù due volte ed ha avuto oltre due minuti in entrambi i round per finirmi, ha fatto del suo meglio, ma non è riuscito a farlo. Dunque, cosa gli fa pensare che lo farà una terza volta? Dal primo combattimento ho imparato che se sono bravo allora lo batterò in questa rivincita, se non lo sono allora perderò. Non sto vivendo nessuna pressione“.

