Su DAZN, la rivincita che tutti gli appassionati della grande boxe internazionale stavano aspettando. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, sul ring del MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, andrà in scena per la seconda volta la sfida tra l’americano Deontay Wilder e l’inglese Tyson Fury che si affronteranno per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi, che vede Wilder detentore del titolo dal 2015 (con DAZN segui l’evento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND).

Il primo incontro che li ha visti rivali risale a dicembre 2018 dove, allo Staples Center di Los Angeles, Fury si è rialzato resistendo a due atterramenti da parte dello sfidante. Un match discusso che si era concluso con un pareggio, confermando al “Bronze Bomber” statunitense il titolo di campione in carica.

Per la manifestazione DAZN schiera un team di commento da K.O composto da Niccolò Pavesi e l’ex pugile Alessandro Duran che ci porteranno al centro del ring con una telecronaca adrenalinica ed emozionante. Comunque vada, sarà spettacolo!

