JaVale McGee ha espresso il desiderio di ripercorrere le orme della madre Pam. Il centro dei Los Angeles Lakers, inserito fra i 44 nomi dei possibili convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020, spera di poter prendere parte alla kermesse olimpica per avere la possibilità di vincere l’oro come ha fatto la madre: “lei ha vinto un titolo WNBA, io un titolo NBA. Se dovessi vincere l’oro la raggiungerei perché lei ne ha vinto uno“.

Valuta questo articolo