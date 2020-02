Nelle ultime ore il Team USA ha rilasciato una lista di 44 giocatori selezionabili per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il numero verrà, successivamente, ridotto ai 12 he prenderanno parte alla selezione olimpica. Tanti i campioni presenti in una nazionale che vuole subito cancellare la brutta figura del Mondiale, sulla quale h pesato il forte ‘assenteismo’ dei big.

Dwight Howard, da sempre molto legato agli impegni con gli USA, si augura fortemente di esserci: “sentire la chiamata del mio agente che mi chiede se volessi far parte della squadra olimpica è stato come un sogno. Dopo 10 anni sentirmi chiedere se volessi giocare ancora le Olimpiadi. Non direi mai di no. La prima medaglia d’oro che ho vinto l’ho portata con me per 4-5 anni. Da ogni parte andassi, anche in trasferta e durante la stagione. E la guardavo ogni giorno. È incredibile che abbia vinto un oro olimpico”.

