Dominic Thiem ha fatto un po’ tremare i suoi fans durante il suo esordio in quel di Rio de Janeiro. Il tennista austriaco ha vinto al terzo set contro Meligeni giocando non il suo solito tennis, ma ciò che ha fatto preoccupare i tifosi è stato l’intervento durante il match del fisioterapista, per curare un problema al ginocchio.

Durante la conferenza stampa post gara, Dominic Thiem ha spiegato l’accaduto: “Prima di entrare in campo il mio ginocchio ha urtato sulla porta. È stato in colpo molto duro, inizialmente non gli ho dato importanza, ma nel secondo set ho avuto diversi fastidi. Ero spaventato oltre che preoccupato e per questo motivo ho chiamato il fisioterapista. Nel terzo set sono migliorato e non ho sentito alcun dolore“. Insomma, un infortunio abbastanza strano per il tennista, il quale sarà regolarmente in campo nei prossimi turni del torneo.

Valuta questo articolo