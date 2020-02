Francesco Gabbani sfiora il tris. Dopo il successo nelle ‘Nuove proposte’ dell’edizione 2016 con ‘Amen’ e il bis, fra i big, dell’edizione 2017 con Occidentali’s Karma, il cantautore originario di Carrara si è piazzato al secondo posto nella 70ª edizione del Festival della canzone italiana con ‘Viceversa’ un brano differente da quelli presentati in passato. Un testo più profondo, differente da quelli più allegri e scanzonati (seppur ricchi di significato) degli scorsi anni, capace di mettere il luce la parte più intima ed emozionale della discografia di Gabbani.

Il testo racconta delle complessità di una storia d’amore, esaltate da una continua serie di ossimori, termini contrastanti messi in contrapposizione nella prima strofa (up-down, silenzio-sound, semplici-complessi ecc.) in un instabile equilibrio fra ragione ed emozione. Contrasti che vengono ripresi nella seconda strofa con la figura di una madre che ripensando al suo passato, si rende conto, dopo le feste degli anni migliori e il tempo speso fra invidie risultate poi futili anni dopo, di aver trovato nell’amore la sua normalità. Che poi l’amore, di normale non ha niente ,spiega Gabbani coadiuvato nella realizzazione del testo da Pacifico: la dittatura della mente si scontra con un cuore partigiano.

La soluzione? Smettere con l’arroganza che maschera la paura, riconoscere quanto sentimento c’è dietro la mancanza, sorprendersi nell’abitudine e fare pace quando ormai sembrava tutto perduto. Messi da parte tutti i contrasti e le difficoltà, ci si rende conto che la cosa che conta di più è che in una storia d’amore, i due che si amano sono fonte di felicità l’uno per l’altra. E viceversa.

Di seguito il testo di ‘Viceversa’, la canzone di Francesco Gabbani seconda a Sanremo 2020:

[Strofa 1]

Tu non lo dici ed io non lo vedo

L’amore è cieco o siamo noi di sbieco?

Un battibecco nato su un letto

Un diluvio universale

Un giudizio sotto il tetto

Up con un po’ di down

Silenzio rotto per un grande sound

Semplici eppure complessi

Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi

Facili occasioni per difficili concetti

Anime purissime in sporchissimi difetti

Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni

Solitudini e condivisioni

[Ritornello]

Ma se dovessimo spiegare

In pochissime parole

Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire

Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

[Strofa 2]

E detto questo che cosa ci resta

Dopo una vita al centro della festa?

Protagonisti e numeri uno

Invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno

Madre che dice del padre:

“Avrei voluto solo realizzare

Il mio ideale, una vita normale”

Ma l’amore di normale non ha neanche le parole

Parlano di pace e fanno la rivoluzione

Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore

Non c’è soluzione che non sia l’accettazione

Di lasciarsi abbandonati all’emozione

[Ritornello]

Ma se dovessimo spiegare

In pochissime parole

Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire

Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

[Strofa 3]

È la paura dietro all’arroganza

È tutto l’universo chiuso in una stanza

È l’abbondanza dentro alla mancanza

Ti amo e basta!

È l’abitudine nella sorpresa

È una vittoria poco prima dell’arresa

È solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo

Per poterti dire che ti amo!

[Ritornello]

Ma se dovessimo spiegare

In pochissime parole

Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire

Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

