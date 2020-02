Francesca Schiavone si appresta a tornare sui campi da tennis. Dopo la battaglia contro il tumore, vinta dalla coriacea Francesca, è giunto il momento di tornare al lavoro, ovviamente nel mondo del suo amato tennis. Allenare è stato sempre l’obiettivo dichiarato per il post carriera della Schiavone, la quale attende la chiamata di un big del tour ATP o WTA, il sogno mai nascosto è quello di allenare la romena Halep.

In attesa di questa ipotetica chiamata, la Schiavone sarà impegnata in un’altra “missione”. L’ex tennista è infatti entrata nello staff della Milano Tennis Academy, nel ruolo di supervisor di tutti i tesserati. “Sono felicissima di essere tornata sui campi da tennis e di iniziare la collaborazione con la MTA”, le parole riportate da UbiTennis. Dunque riparte da Segrate la storia d’amore tra Francesca ed il tennis, in attesa che la Schiavone possa tornare in giro per il tour professionistico…

Valuta questo articolo