La sanzione inflitta al Manchester City potrebbe spingere Pep Guardiola verso altri lidi, considerando l’esclusione da tutte le competizioni Uefa per due stagioni. Un’occasione da non perdere per le big d’Europa, in particolare per la Juventus, che in estate si era messa sulle tracce dell’allenatore catalano.

Interrogato sulla questione ai microfoni di Sky Sports UK, Alex Del Piero ha sottolineato: “la squalifica del City potrebbe spingere Guardiola verso la Juventus, credo che Pepe sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora. Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Penso che questa sarà un’estate calda, anche nel calcio”.

