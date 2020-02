Verena Hofer ha brillato sul budello di Winterberg vincendo la tappa della Cdm juniores di slittino pista artificiale valevole anche per gli Europei di categoria. Una grande soddisfazione per la slittinista azzurra,la quale porta così a casa anche una prestigiosa medaglia d’oro al termine di una gara tiratissima. Lo dimostrano i distacchi molto risicati che la separano dalle due tedesche Jessica Degenhardt ed Isabell Richter, indietro rispettivamente di 78 e 99 millesimi. Bene anche Marion Oberhofer, sesta al traguardo. Tra gli uomini Alex Gufler non è andato oltre il 18esimo posto in una gara dominata dalla Russia, la quale ha messo sui due gradini più alti del podio Pavel Repilov e Matvei Perestoronin. Terza piazza per il teutonico Florian Mueller.

Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm juniores/Europei juniores Winterberg (Ger):

1. Hofer Verena ITA 1:29.887

2. Degenhardt Jessica GER +0.078

3. Richter Isabell GER +0.099

6. Oberhofer Marion ITA +0.385

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm juniores/Europei juniores Winterberg (Ger):

1. Repilov Pavel RUS 1:53.896

2. Perestoronin Matvei RUS +0.011

3. Müller Florian GER +0.024

18. Gufler Alex ITA +2.519