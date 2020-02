C’è Corinne Suter al vertice della start list di superG dopo la gara disputata a Garmisch, la quinta della specialità nella stagione. La svizzera, grazie alla vittoria nella prova sulla pista tedesca, è balzata in testa superando la campionessa americana Mikaela Shiffrin, solo terza.

In mezzo è presente Federica Brignone, la quale guadagna una posizione rispetto alla graduatoria stilata post Sochi. Settima Goggia, mentre è da sottolineare il sorpasso di Marta Bassino, ora 12esima, su Elena Curtoni. Cambia poco in quella di discesa con la Suter sempre in vetta davanti all’austriaca Nicole Schmidhofer e alla solita Shiffrin. Entra tra le top 10 Federica Brignone, precisamente nona davanti a Goggia.

Start List SG:

SUTER Corinne SUI 347

2. BRIGNONE Federica ITA 316 SHIFFRIN Mikaela USA 315 SCHMIDHOFER Nicole AUT 299 REBENSBURG Viktoria GER 268 GUT-BEHRAMI Lara SUI 242

7. GOGGIA Sofia ITA 236 VENIER Stephanie AUT 230 WEIRATHER Tina LIE 156 MIRADOLI Romane FRA 148

12. BASSINO Marta ITA 132

13. CURTONI Elena ITA 131

18. MARSAGLIA Francesca ITA 99

19. DELAGO Nicol ITA 97

33. SCHNARF Johanna ITA 44

34. FANCHINI Nadia ITA 37

45. PIROVANO Laura ITA 15

59. DELAGO Nadia ITA 4

63. HOFER Anna ITA 1

Start List DH:

SUTER Corinne SUI 440 SCHMIDHOFER Nicole AUT 342 SHIFFRIN Mikaela ITA 282 LEDECKA Ester CZE 281 WEIDLE Kira GER 280 REBENSBURG Viktoria GER 278 VENIER Stephanie AUT 274 STUHEC Illka SLO 273

9. BRIGNONE Federica ITA 269

10. GOGGIA Sofia ITA 241

12. CURTONI Elena ITA 208

13. MARSAGLIA Francesca ITA 199

14. DELAGO Nicol ITA 197

18. BASSINO Marta ITA 154

30. FANCHINI Nafia ITA 73

33. PIROVANO Laura ITA 60

44. SCHNARF Johanna ITA 26

47. DELAGO Nadia ITA 17

52. FANCHINI Elena ITA 10

65. GASSLITTER Verena ITA 1

