“Ho lavorato fino a tardi e poi per rilassarmi ho messo un film, però mi hanno detto che Georgina è stata bravissima“. Maurizio Sarri non ha guardato Sanremo, ha preferito concentrarsi sulla sfida contro il Verona, avversario in grande forma e ben allenato. Cristiano Ronaldo invece, è stato seduto in platea per tutta la (lunghissima) durata della 3ª serata nella quale la sua compagna, Georgina Rodriguez, ha svolto il ruolo di co-conduttrice. Sappiamo che CR7 ha dei ritmi giornalieri ferrei, soprattutto legati al riposo, che ieri avrà dovuto trascurare. Influiranno sulla gara contro il Verona? Sarri rassicura: “conoscendolo, Ronaldo avrà riposato nelle ore giuste, sono sicuro che si presenterà in allenamento al massimo della condizione, come ha sempre fatto dopo il problema al ginocchio“.

