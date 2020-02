Wanda Nara sa come fare impazzire i suoi fan e in questo ancora freddo sabsato di febbraio ci pensa lei a riscaldare l’ambiente, facendolo diventare bollente, incadescente. La showgirl argentina ha infatti postato uno scatto da far girare la testa sui social: una foto davanti allo specchio mentre indossa un body in pizzo rosso. Scollatura sempre profondissima per Wanda Nara, che mostra anche con orgoglio uno dei suoi nuovi tatuaggi vicino l’inguine.

“San Valentino è già terminato?“, domanda la moglie-agend di Mauro Icardi, mentre l’attenzione dei follower cade tutta sul suo decolletè e sul gioco vedo-non vedo.

