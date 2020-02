Peroni continua il suo impegno al fianco della Federazione Italiana Rugby, una partnership ormai quindicennale che nel tempo ha contribuito alla crescita dell’interesse degli italiani verso il rugby.

Alla vigilia dell’edizione 2020 del Peroni Terzo Tempo Village, che da anni accompagna le avventure casalinghe della Nazionale italiana di rugby nel Torneo 6 Nazioni, Peroni supporta insieme alla Federazione Italiana Rugby le tematiche in materia di sostenibilità e responsabilità sociale.

Proprio per questo – all’interno di quello che ormai è considerato il vero “evento nell’evento” atteso da migliaia di appassionati per celebrare vincitori e vinti attraverso la condivisione di musica, cibo, divertimento e buona birra – Peroni punta ad un Villaggio più sostenibile, con bicchieri compostabili.

La birra italiana per eccellenza, inoltre, sostiene le partnership siglate da FIR sul territorio. Quella con AMA per la presenza di isole ecologiche all’interno del Peroni Village; con AIC, Associazione Italiana Celiachia, per la sensibilizzazione al tema della celiachia con Peroni Senza Glutine; con ATAC per il potenziamento dei mezzi pubblici che permettano a tutti di raggiungere il Parco del Foro Italico e, non ultima, quella che richiama ad una forte responsabilità sociale con il coinvolgimento di RETAKE ROMA, i cui volontari sensibilizzeranno il pubblico presente ad un consumo responsabile e sostenibile.

Un Terzo Tempo Peroni, quindi, più sostenibile ed ancora più aperto a tutti per celebrare al meglio il fair play e la condivisione, principi cardine del rugby e sposati da Peroni.

Il Peroni Terzo Tempo si conferma come un momento fatto di rispetto e gioia di vivere in cui è possibile superare tutte le differenze e le rivalità. Un momento che ci deve essere sempre, in tutti gli sport come nella vita.

