Grande assente nei test di Losail di Moto3 alla vigilia dell’esordio stagionale è Romano Fenati. Il pilota di Ascoli Piceno è stato costretto a rimanere a casa a causa di una brutta influenza. In questi giorni in cui il Coronavirus la sta facendo da padrone in Italia, in molti si sono allarmati per le condizioni di Fenati. Per il pilota classe ’96 si è trattato però solo di un’influenza: Fenati è stato infatti sottoposto anche ad un test per il Coronavirus che è risultato negativo.

