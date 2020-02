Riva svetta su tutti anche a Cortina d’Ampezzo, sede del Superyacht Design Festival, in occasione del quale si è svolta, domenica 2 febbraio, la cerimonia di premiazione dei Boat International Design & Innovation Awards 2020. Riva 50 metri M/Y Race, la prima ammiraglia in acciaio e alluminio della Riva Superyachts Division di Ancona, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nella categoria “Outstanding Exterior Motor Yacht”. La giuria ha apprezzato non solo l’architettura e lo stile navale, ma anche i dettagli di progettazione ingegneristica, il design degli esterni e le soluzioni tecnologiche innovative.

Progettato dal team ingegneristico della Riva Superyachts Division di Ancona, Riva 50 metri è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group e Officina Italiana Design, lo studio di Mauro Micheli e Sergio Beretta che disegna in esclusiva l’intera gamma Riva. Chiamato Race dal suo armatore, ha trasformato in realtà il sogno di Carlo Riva che, spinto dalla volontà ambiziosa di andare oltre i limiti, realizzò già tra gli anni ’60 e ‘70 i celebri M/Y della serie “Caravelle” e “Atlantic”, i grandi yacht in acciaio di cui questa nuova ammiraglia è degna erede per inarrivabili standard di estetica, stile e innovazione.

“Questo premio è la dimostrazione che a volte i sogni si avverano e le sfide portano sempre soddisfazioni”. Ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. “Il sogno, che abbiamo ereditato da Carlo Riva, è quello del Riva in acciaio più grande di sempre. La sfida era trasferire la leggenda del cantiere più famoso del mondo in 50 metri di bellezza e tecnologia. A giudicare dal successo di questa barca, ci siamo riusciti.”

Riva 50 metri rispetta ed esalta le caratteristiche inconfondibili del marchio, dalla meticolosa attenzione ai dettagli alla bellezza senza pari, proponendo anche elevati standard di comfort e sicurezza. Tutte le scelte di design, infatti, fondono perfettamente funzionalità ed estetica, privilegiando la vivibilità degli ambienti esterni a bordo e garantendo un’eccellente esperienza di navigazione. Questo premio attesta ancora una volta la bravura di Riva nel combinare una visione ultracontemporanea della nautica con la storia leggendaria che splende da oltre 178 anni.

