Ci pensa sempre lui: è Romelu Lukaku a decidere il match di questa sera alla Dacia Arena con una splendida doppietta. L’Inter di Antonio Conte dunque sorride, rimane al secondo posto, a 3 punti dalla Juventus, lasciandosi la Lazio a 2 punti di distanza, in attesa del recupero di mercoledì.

Un inizio di match non troppo brillante per i nerazzurri, con Eriksen che non è riuscito mai ad entrare nella partita. L’Udinese invece sono riusciti a mettere in difficoltà i rivali che non hanno mai realmente brillato. Antonio Conte trova la chiave per dare una svolta al match sostituiendo Eriksen ed Esposito con Brozovic e Sanchez, che hanno dato la svolta. Il croato ha lanciato Lukaku, che ha trovato la rete del vantaggio dell’Inter, mentre successivamente Sanchez si è procurato un rigore, trasformato in gol da Lukaku.

Un successo dunque non troppo soddisfacente dal punto di vista del calcio giocato in campo, ma soddisfacente per quanto riguarda la classifica e la corsa allo Scudetto.

