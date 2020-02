E’ terminata oggi l’ultima sessione dei test invernali di Formula 1: i piloti hanno girato per l’ultimo giorno in pista a Barcellona in vista dell’esordio stagionale, in programma per il 15 marzo in Australia.

12° posto oggi per Kimi Raikkonen, che nonostante il poco lavoro sembra fiducioso in vista dell’esordio stagionale: “essere in macchina solo due giorni e mezzo prima dell’inizio del campionato è molto diverso da quello che facevamo in passato, quindi era importante sfruttare al massimo queste due settimane. I test possono non essere glamour e le giornate sono lunghe, ma il lavoro che facciamo qui pone le basi per la nostra stagione. Abbiamo fatto i compiti, la prossima volta che saremo in macchina è quando sarà importante, cioè in Australia”, queste le parole del finlandese dell’Alfa Romeo.

