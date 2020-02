Il comportamento tenuto da Kylian Mbappé dopo la sostituzione decisa da Tuchel nel corso di PSG-Montpellier non è piaciuta per niente a Cristophe Dugarry, intervenuto ai microfoni di RMC Sport per esprimere il proprio disappunto.

L’ex campione del mondo del ’98 ha bacchettato duramente il connazionale, utilizzando parole dure: “onestamente, vedere le immagini mi ha fatto crollare. Quando ho visto Mbappé fare una cosa del genere, mi son detto: non è possibile che lo stia facendo. E’ un ragazzo che ci ricorda sempre come sia molto più maturo degli altri… ma fare una cosa del genere è da bambini viziati. Lo adoro come giocatore, è un calciatore formidabile e spero sempre di vederlo al meglio. Mi ha fatto veramente male vedere quella reazione. E’ una mancanza di rispetto verso Tuchel, e soprattutto verso i suoi compagni della panchina, come Icardi e Cavani. Non vedrò più Mbappé con gli occhi di prima”.

