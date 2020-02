Grande festa a Parigi per il compleanno di Neymar, l’attaccante brasiliano ha spento 28 candeline durante una mega party a cui hanno partecipato anche i suoi compagni di squadra.

Divertimento e risate per il giocatore del PSG e gli invitati, che hanno fatto le ore piccole nonostante l’allenamento fissato per il giorno dopo. Interrogato sulla questione, Tuchel ha ironizzato senza scendere nei particolari: “cosa posso fare? Se lasciassi a casa tutti quelli che erano alla festa, non avrei più una squadra. Prendono dei rischi, è così”.

