Si è tenuta oggi la premiazione della Panchina d’oro 2018-19. Il premio di miglior allenatore è andato a Gian Piero Gasperini: il tecnico dell’Atalanta è stato premiato per la splendida stagione scorsa, grazie anche alla storica qualificazione in Champions.

Alle spalle di Gasperini si sono piazzati Massimiliano Allegri e Sinisa Mihajlovic, al quale è andato anche un premio speciale per il settore tecnico. Il serbo è stato il grande assente della rassegna di oggi a causa di “prove virali” che lo hanno costretto a tornare in ospedale, come spiegato da Bigon, ds del Bologna.

