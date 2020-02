Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La nuova classifica ATP, aggiornata al 17 febbraio 2020, presenta una top 10 invariata rispetto alla scorsa settimana. Novak Djokovic è ancora al comando, con una manciata di punti in più rispetto a Rafa Nadal. Roger Federer completa il podio seguito da Thiem, Medvedev, Tsitsipas e Zverev. All’ottava posizione troviamo il primo italiano in classifica, Matteo Berrettini, seguito da Monfils e Goffin. Appena fuori dalla top 10, in 11ª posizione, è presente Fabio Fognini. Da segnalare il grande balzo in avanti di Jannik Sinner che guadagna 11 posizioni e ritocca il suo best ranking (68°), mentre Seppi si piazza in 80ª posizione guadagnando 18 slot grazie alla finale persa a New York.

Nuova Classifica ATP:

Novak Djokovic (SRB) 9720 punti Rafael Nadal (ESP) 9395 punti Roger Federer (SWI) 7130 punti Dominic Thiem (AUT) 7045 punti Daniil Medvedev (RUS) 5890 punti Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745 punti Alexander Zverev (GER) 3885 punti Matteo Berrettini (ITA) 2860 punti Gael Monfils (FRA) 2860 punti David Goffin (BEL) 2600 punti

Di seguito la posizione degli italiani nella nuova classifica ATP

11 Fabio Fognini 2400

52 Lorenzo Sonego 960

68 Jannik Sinner 793

80 Andreas Seppi 706

85 Stefano Travaglia 684

97 Salvatore Caruso 600

